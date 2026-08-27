L'Atletico Madrid sonda Zirkzee ma la Fiorentina resta avanti

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C'è una nuova pretendente per Joshua Zirkzee, anche se la Fiorentina resta avanti a tutti. Come riporta Matteo Moretto intervenuto a DAZN Spagna, l'Atletico Madrid è in cerca di un attaccante a prescindere da ciò che accadrà con Julian Alvarez, bomber argentino in rotta con il club dopo la richiesta di cessione questa estate e fischiato dai suoi propri tifosi all'esordio ne La Liga.

Tra i nomi sondati dall'Atletì ci sarebbe anche Zirkzee, in uscita dal Manchester United e nelle ultime ore avvicinato e non poco dalla Fiorentina: l'olandese è un possibile obiettivo dei madrileni che hanno sondato anche altri profili in queste settimane come Nkunku e David. Per adesso non ci sono passi avanti per Zirkzee, ma il nome dell'Atletico potrebbe spostare gli equilibri.