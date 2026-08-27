Mandragora-Torino, Njie può rientrare nell'affare con la Fiorentina

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La Fiorentina lavora su più fronti per rinforzare la rosa di Fabio Grosso e, nelle ultime ore, è emersa una nuova possibile operazione sull'asse con il Torino. A riferirla è Sky Sport, che ha parlato della trattativa per Alieu Njie e della possibilità di inserire Rolando Mandragora nell'affare. Il centrocampista viola, infatti, potrebbe fare il percorso inverso rispetto al giovane esterno svedese e tornare a vestire la maglia granata, già indossata in passato. Si tratta al momento di un'ipotesi al vaglio delle due società, ma l'intreccio potrebbe permettere alla Fiorentina di avvicinarsi a Njie riducendo l'esborso economico per il classe 2005.

L'idea è sul tavolo: Mandragora al Torino, Njie alla Fiorentina. Adesso bisognerà capire se le due società riusciranno a trovare l'incastro giusto per trasformare la suggestione in un'operazione concreta.