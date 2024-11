ASS. PERINI, Approvato il rifacimento del CS D. Astori

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Righi

Durante l'evento dell'Associazione Astori che si è tenuto oggi in Palazzo Vecchio, spazio anche a Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, che ha parlato anche del rifacimento del Centro Sportivo Davide Astori, i vecchi 'campini' dove fino a due anni fa si allenava la Fiorentina: "Quest’oggi in giunta abbiamo approvato il rifacimento del Centro Sportivo Davide Astori. Abbiamo deciso di stanziare 350mila euro per dargli una nuova vita, visto che al momento è inutilizzato. Vogliamo che entro settembre tanto ragazzi possano tornare a giocarci. Il rugby avrà una nuova casa per un tempo. Quando partirà la ristrutturazione del Padovani le squadre del rugby fiorentino potranno utilizzare il Centro Astori. Una volta che il Padovani sarà pronto quell'impianto rimarrà per per lo sport fiorentino e gli daremo comunque una nuova vita".

E sul rapporto con l'Associazione, Perini ha detto: "Noi supporteremo sempre un'Associazione che è così attiva sul territorio, con proposte e azioni concrete. Per continuare a far fare sport a sempre più ragazzi la prevenzione e la salute è importante".

L'Assessora ha commentato anche le parole di Rocco Commisso sullo stadio Franchi: "Siamo molto contenti delle parole di Commisso, che evidenziano un lavoro che stiamo portando avanti insieme, Amministrazione e Fiorentina. Continuiamo a lavorare. I nostri uffici e la sindaca Funaro in primis sta agendo fianco a fianco al club, anche per il cronoprogramma e affinché si possa continuare a giocare, anche nella prossima stagione, al Franchi. Il lavoro è quotidiano e condiviso".