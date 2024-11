COMMISSO/3, Barone è stato il mio punto di riferimento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato dal quotidiano La Nazione, dopo aver trattato temi più specificatamente di campo tra questa stagione (QUI la prima parte dell'intervista) e le mosse di mercato della scorsa estate (QUI la seconda parte), ha parlato anche di Viola Park e di stadio. Queste le sue dichiarazioni riguardo al Franchi e al suo rapporto con la nuova sindaca Sara Funaro: "Il rapporto con la Sindaca è ottimo, l'ho incontrata un paio di volte. È stata una piacevole conoscenza. Lo stadio è il mio più grande rimpianto. Io avevo dato la mia disponibilità. Ora con la Sindaca stiamo cercando di trovare delle soluzioni che permettano a Firenze di avere uno stadio che, anche se non sarà nuovo, potrà essere almeno moderno e funzionale. Sono disposto a valutare eventuali investimenti, ma devo avere la certezza e tutte le informazioni sui lavori che stanno facendo ora e su tutto ciò che manca. In ogni caso voglio il controllo totale".

Concludendo sul tema stadio il patron gigliato sottolinea come un nuovo impianto permetterebbe ai tifosi di godere della partita nel migliore dei modi e alla Fiorentina di essere più competitiva aumentando i ricavi. Una struttura nuova, moderna e funzionale permetterebbe questo sottolinea Commisso. Il tycoon parla poi della sua famiglia e del compianto Joe Barone sottolineando quanto siano stati tutti importanti per la realizzazione del Viola Park e per la scelta di venire a Firenze. Joe ribadisce Commisso: "È sempre stato il mio punto di riferimento. Anche grazie al suo lavoro il Viola Park rappresenta quello che è oggi. La Fiorentina è cresciuta anche grazie a lui".

Infine il presidente ci tiene a ringraziare più nello specifico la moglie Catherine, ribadendo come ogni lei sia stata fondamentale nel condividere ogni sua scelta: "Lei mi ha spinto perché scegliessi Firenze". Commisso ricorda poi il lavoro della consorte per il Viola Park e la scelta di dedicare, in suo onore, la cappella all'interno del centro sportivo a Santa Caterina.