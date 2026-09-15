Marinozzi su Mastantuono: "Fa sempre la stessa cosa, ma benissimo. Per diventare un fuoriclasse deve essere più imprevedibile"
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Il giornalista e telecronista di DAZN, Andrea Marinozzi, ha parlato così a Cronache di Spogliatoio della prova di Franco Mastantuono a Venezia, con l'argentino che è stato mattatore della Fiorentina con una tripletta: "Mastantuono mi ha piaciuto ma deve crescere. Secondo me è ancora prevedibile nella giocata. Sai che va sul sinistro ma alla fine poi ti frega sempre.
Per diventare più forte dovrà aumentare il tipo di giocate e le soluzioni con la palla, anche se poi c'è chi quella giocata l'ha fatta per una carriera facendo benissimo, penso a Robben. Ma deve trovare soluzioni alternative per aumentare l'imprevedibilità, anche se già oggi è di un livello superiore rispetto a tanti in Serie A".
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