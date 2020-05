ARCH. ROSSI PRODI, Non abbandoniamo il Franchi

L'architetto Fabrizio Rossi Prodi ha commentato dell'ipotesi ventilata dal sindaco Dario Nardella nei giorni scorsi della Cittadella Viola a Campo di Marte: "Molte squadre si stanno indirizzando verso una sorta di Parco dello Sport con strutture anche per il quotidiano, come la ristorazione. Lo stadio va infatti qualificato in modo che possa essere vissuto tutta la settimana e non solo il giorno della partita. La soluzione più automatica è quella di mantenere le strutture importanti nel tessuto vivo di Firenze, poi ovviamente per raggiungere lo stadio senza difficoltà sarà necessario un servizio pubblico avanzato. Franchi? Non abbandoniamolo, è un valore aggiunto. Bisognerebbe pensare al restauro a partire dalla sua struttura che è bellissima e va resa moderna".