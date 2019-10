ANTONINI, Pioli sottovalutato. La sua Fiorentina...

Luca Antonini, ex terzino del Milan ora procuratore, a MilanNews.it ha commentato l'approdo di Stefano Pioli ai rossoneri: "Pioli ha fatto un buon lavoro negli ultimi anni, anche con dei giovani a disposizione, facendoli crescere. Stefano è un bravo allenatore che è stato un po' sottovalutato, ma ha sempre portato dei buoni risultati. Poi un tecnico deve avere anche un po' di fortuna, riuscendo a creare le giuste alchimie all'interno dello spogliatoio. Ha dei buoni concetti di gioco, la Fiorentina giocava bene, la Lazio ha ottenuto un terzo posto con lui alla guida. Tutti i presupposti per un buon percorso ci sono: spero che sia lui il tecnico a riportare il Milan agli standard a cui tutti noi tifosi siamo abituati. Non è facile, ci vuole del tempo e spero che lui lo abbia".