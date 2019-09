ANTONELLI, Vi spiego la trattativa viola per Raphinha

Il noto intermediario di mercato Stefano Antonelli, ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato la trattativa che poteva portare Raphinha alla Fiorentina: "Mi sento di poterne parlare perché con Deco, l'agente del giocatore, siamo in continuo contatto. Fino a ieri mattina, non tanto tempo fa, c'erano ancora i margini di trattativa anche se l'interesse del Real Madrid per Bruno Fernandes aveva rallentato tutto. Poi il Rennes si è presentato con un'offerta di 23 milioni più bonus e un giocatore del settore giovanile, e la trattativa è diventata fuori mercato per la Fiorentina che comunque in quel ruolo cerca qualcuno".