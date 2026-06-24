Arezzo, sfuma la pista Martinelli: idea Lezzerini come secondo di Nunziante

Arezzo, sfuma la pista Martinelli: idea Lezzerini come secondo di NunzianteFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:00News
di Redazione FV

Dopo aver definito la propria scelta per la porta, l'Arezzo continua a monitorare il mercato dei portieri, con lo sguardo puntato in casa Fiorentina. Il club toscano ha infatti deciso di puntare su Alessandro Nunziante per la prossima stagione, abbandonando così la pista che porta a Tommaso Martinelli, seguito anche da Sampdoria e Avellino. Tuttavia, la società amaranto avrebbe messo nel mirino un altro portiere viola.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, il direttore sportivo Aniello Cutolo è alla ricerca di un estremo difensore da affiancare ad Alessandro Nunziante, e l'ultima idea porta a Luca Lezzerini, reduce da una stagione trascorsa nel ruolo di secondo portiere della Fiorentina.