Festa di San Giovanni, la Fiorentina ricorda il Commisso Magnifico Messere
La Fiorentina, in un giorno di festa per la città di Firenze come quello in cui si celebra San Giovanni, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una serie di immagini che riportano alla memoria quando Rocco Commisso, presidente viola scomparso quest'anno, era stato invitato come Magnifico Messere per celebrare la finale del Calcio Storico. Questo il messaggio del club con le immagini annesse:
"Un giorno speciale per Firenze con la finale del Calcio Storico, la festa di San Giovanni patrono della città e i tradizionali ‘fochi’. Nel 2019 fu proprio Rocco B. Commisso ad essere invitato come Magnifico Messere insieme alla sua famiglia per celebrare la partita sul sabbione di Santa Croce.
Vogliamo ricordare quella giornata e il Presidente Rocco B. Commisso con queste immagini di archivio.
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