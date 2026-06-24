Hellas Verona, preso Bega: il centrocampista in passato è stato vicino ai viola

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Per Leorat Bega si aprono le porte della Serie A. Il centrocampista svizzero classe 2003 è infatti il primo volto nuovo dell'estate dell'Hellas Verona, che nelle scorse ore ne ha ufficializzato l'arrivo dallo Stade Nyonnais. I gialloblù hanno puntato sul 22enne, prelevandolo a titolo definitivo dal club svizzero e facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2029. Un'operazione conclusa senza costi per il cartellino, che consentirà al giocatore di vivere la sua prima esperienza nel calcio italiano.

Eppure il trasferimento in Italia avrebbe potuto concretizzarsi già diversi anni fa. Nell'estate del 2019 quando militava nelle giovanili del Servette ed era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio svizzero, Bega era stato infatti proposto alla Fiorentina. In quel periodo il settore giovanile viola era guidato da Vincenzo Vergine, oggi responsabile del vivaio del Milan, ma il club toscano decise di non approfondire la trattativa. Una scelta che spinse il giovane centrocampista a proseguire il proprio percorso in Germania, firmando con il Friburgo. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.