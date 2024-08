ANGELOZZI, Brescianini è di valore e ha mercato: vedremo

FirenzeViola.it

© foto di Frosinone Calcio

Intervistato da Tuttomercatoweb.com nella rubrica "A tu per tu", Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica del Frosinone, ha toccato - tra i tanti temi - brevemente anche il futuro di Marco Brescianini, centrocampista dei ciociari cercato con forza da diversi club, tra cui la Fiorentina. Queste le parole di Angelozzi in merito: “È un giocatore che ha mercato, in Italia e all’estero. Si tratta di un giovane di valore. Vedremo…”.

Che mercato sarà da qui al 30 agosto?

“Vedo che al momento si fa fatica. Gli ultimi quindici giorni però qualche trasferimento importante in entrata e in uscita si verificherà. Ma è un mercato duro: tanti giocatori normali vengono fatti passare per campioni”.

Come vi muoverete sul mercato?

“Faremo una squadra di giovani. La forza del Frosinone sarà il nostro allenatore, Vincenzo Vivarini. A noi piace il bel gioco e abbiamo preso un tecnico che farà divertire i tifosi”.