Pugno duro del Cagliari con Esposito: cosa sta succedendo all'ex obiettivo viola

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In casa Cagliari è la situazione di Sebastiano Esposito a tenere banco visto che l'attaccante ha lasciato il ritiro nei giorni scorsi per fare rientro a casa e, successivamente, ha inviato alla società un certificato medico con una prognosi di dieci giorni. Un episodio che non ha modificato la posizione del club, intenzionato a mantenere una linea rigorosa nei confronti del giocatore. Come riporta TMW infatti, la dirigenza guidata dal presidente Tommaso Giulini ha già avviato l'iter previsto per l'applicazione della sanzione disciplinare. Il Cagliari sarebbe orientato a infliggere la multa più elevata consentita dal regolamento interno, pari al 20% dello stipendio mensile lordo dell'attaccante. Una volta notificata la sanzione, Esposito avrà cinque giorni di tempo per presentare un'eventuale opposizione, come previsto dalle norme.

Nel frattempo resta aperto anche il fronte mercato per il calciatore che proprio prima di trasferirsi al Cagliari era stato cercato anche dalla Fiorentina. Il profilo dell'attaccante continua a suscitare interesse in Serie A. L'Atalanta segue con particolare attenzione l'evolversi della vicenda, mentre anche Roma e Como hanno effettuato nelle ultime ore alcuni sondaggi per raccogliere informazioni sulla posizione del giocatore e valutare possibili sviluppi in vista delle prossime settimane.