Ancora Ndour: "Andremo a Bologna per vincere. I tifosi sono sempre stati con noi"

Cher Ndour, centrocampista viola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il pareggio contro il Milan: "Oggi ho corso tanto, ma sono felice della prova di tutta la squadra contro un grande avversario. Abbiamo giocato bene sia a livello offensivo che difensivo, peccato per il gol al 90', è stata buona anche la reazione con la traversa di Brescianini e il tiro di Moise. Vuol dire che ci credevamo, dobbiamo solo continuare così

Sulla continuità di prestazione: "Il risultato sta stretto ma con un avversario così è sempre un punto guadagnato. Ora dobbiamo solo lavorare, allenamento per allenamento e partita per partita che se l'atteggiamento è questo possiamo uscire da questa situazione

Quanto vi aiutato la tifoseria oggi?: "Loro sono sempre stati con noi, quando poi offriamo prestazioni così in cui non molliamo ed esultiamo per gli interventi difensivi credo che anche loro si esaltano. Hanno cantato tutta la partita, così stando uniti possiamo uscirne".

Ora la partita contro il Bologna, come ci arrivate?: "Adesso dobbiamo recuperare, abbiamo una settimana lunga. Allenamento per allenamento, curiamo quei minimi dettagli che ci sono mancati in queste due partite e andiamo a Bologna con lo stesso atteggiamento e la stessa unione di oggi per prendere una vittoria contro una squadra molto forte".