AMRABAT, Prezzo fissato, su di lui Toro, Samp e...

Si avvicina il mercato di gennaio e tra le squadre più attive c'è la Fiorentina, che sembra sul punto di chiudere l'acquisto di Jonathan Ikoné, esterno del Lille protagonista sia in Ligue One che in Champions League. Oltre ai movimenti in entrata i viola si muovono anche per quanto riguarda le uscite. Infatti, secondo quanto riferito da La Nazione, la Fiorentina ha fissato il prezzo di partenza per l'eventuale cessione di Sofyan Amrabat, centrocampista in odore di cessione dopo un anno e mezzo complicato. I viola chiedono 17 milioni di euro, con Torino, Napoli e Sampdoria che sarebbero interessati al suo cartellino in vista della seconda parte della stagione.