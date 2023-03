AMRABAT, 90 min contro il Perù. Sabiri per El Khannouss

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Finisce in pareggio per 0-0 la gara tra Marocco e Perù al Wanda Metropolitano di Madrid. La gara, un'amichevole, ha visto Sofyan Amrabat in campo dal primo all'ultimo minuto. Mentre Abdelhamid Sabiri, altro elemento della Fiorentina a partire dal prossimo giugno, è entrato al 62' al posto di Bilal El Khannouss, finito recentemente nel mirino del club viola.