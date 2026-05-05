Amarcord Dino Baggio: "Crespo a Firenze fece il gol di tacco più bello della sua carriera"
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L'ex centrocampista del Parma Dino Baggio ricorda al sito ufficiale del club ducale la Coppa Italia (andata e ritorno) vinta a Firenze il 5 maggio 1999 contro la Fiorentina (che si rifarà due anni dopo). "L’andata credo che sia finita in pareggio se non mi sbaglio, ma purtroppo in quella partita presi un cartellino giallo e fui squalificato per la partita di ritorno a Firenze - racconta -Poi la vidi da bordocampo, e non dalla tribuna, perché ci era permesso di stare anche lì, e lì al Franchi abbiamo vinto la Coppa Italia e festeggiato. È stato un anno positivo. Il gol di tacco di Crespo penso sia uno dei gol più belli suoi e in generale".
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