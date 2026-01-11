Allegri a DAZN: "Non c'è solo il punto di positivo per il Milan. Siamo secondi"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato così a DAZN dopo il pari tra Milan e Fiorentina: "Non c'è solo il punto di positivo, abbiamo avuto diverse occasioni soprattutto nel primo tempo. Siamo stati bravi a pareggiare con Nkunku ma poi abbiamo fatto lo stesso errore del Genoa perché c'erano 7 minuti e sono tantissimi, dobbiamo giocare meglio il pallone in quelle situazioni. Le occasioni fallite? Nel calcio non è che ne puoi fare 100... Bisogna essere un po' più precisi. Siamo un gruppo straordinario e per ora siamo secondi in classifica, dobbiamo proseguire nel nostro percorso".

Come mai il Milan è andato in difficoltà nel secondo tempo?

"Dopo il cambio di Leao abbiamo fatto un filino meglio. Abbiamo preso gol su palla inattiva e su quello dobbiamo stare più attenti. Abbiamo fatto una buona partita facendo riposare chi ha giocato molto".

Le prestazioni di Jashari e Fullkrug?

"Jashari ha fatto buone cose, era tanto tempo che non giocava. Ha qualità ma deve crescere perché il calcio italiano sembra semplice ma da dentro è molto complicato soprattutto se vieni dall'estero. Scherzavo con Modric dopo il Genoa che mi ha detto che non aveva mai visto uno che gli correva dietro per tutta la partita. Fullkrug ha fatto due assist nel primo tempo, in area è un giocatore importante. Ci vuole calma e pazienza per arrivare nelle prime 4 a maggio. Nkunku ha fatto bene da centravanti, Leao ancora non sta benissimo".

Meglio la vittoria dell'Inter o del Napoli?

"Non ci penso, pensiamo solo a noi stessi e a tornare alla vittoria. Mancano ancora 34-36 punti per entrare in Champions".