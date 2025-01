AG. SPINAZZOLA, Mai in discussione di restare a Napoli

FirenzeViola.it

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha commentato: "Quando un giocatore importante come Leo - riporta TuttoNapoli.net - trova meno spazio è normale che non è contento ed è normale si alimentino le voci di mercato. Normale anche che certe squadre si facciano avanti, lui però non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli. Se uno non gioca ci sta non essere contenti e ci sta che si possano fare delle valutazioni.

Sul mercato: "Io sono l’agente di Leonardo e sono sempre aperto ad ascoltare le situazioni. Non ho il diritto nè di mettere nè di togliere dal mercato un mio calciatore, questo spetta alla società. Spinazzola ha un contratto col Napoli e il suo futuro verrà valutato dalla società. Quando vedo uno come Spinazzola che sorride vuol dire che la risposta è arrivata. Il mister lo sta utilizzando, si sente di nuovo partecipe del progetto, poi il nostro lavoro lo facciamo fino al 1 febbraio".