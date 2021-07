AG. HRISTOV, Vicino all'esordio coi viola: pronto per la A

Petko Hristov è stato annunciato qualche giorno fa dallo Spezia. Il difensore classe 1999 sarà per la prima volta a giocarsi la Serie A dopo la stagione del decollo alla Pro Vercelli. Il suo procuratore Plamen Peychev ha rilasciato un'intervista a Spezia1906.com dove ha detto: "Siamo contenti tutti, per noi è stata un’operazione importante. Abbiamo sentito il direttore Pecini, che ci ha chiamato direttamente dicendo che il giocatore che interessava era Petko, quindi è stata una trattativa nata e chiusa in pochi giorni. Su altri profili non so: Pecini lo conosce bene dai tempi della Primavera e non lo ha scelto per caso. Ha visto la sua maturazione".

È già pronto per la Serie A? Credo che sia maturo, ha sempre avuto le qualità per andare in Serie A. A Firenze quando c’era Pioli il primo ad essere sempre portato in Prima Squadra è stato proprio Petko. Ha avuto un’annata in cui stava per esordire con il Milan, ha fatto 6-7 partite ed era considerato uno dei prospetti più interessanti delle giovanili viola. Poi siamo stati un po’ sfortunati nei vari prestiti a Terni (con anche un infortunio) e Bisceglie, prima dell’importante stagione a Vercelli con Modesto. In più le quattro partite in Nazionale hanno dimostrato che può stare nel calcio che conta. Contro Francia, Russia, Slovacchia e Irlanda è stato il migliore in campo sempre. Ha l’età giusta per giocare in Serie A e penso che lo Spezia sia la società migliore per farlo".