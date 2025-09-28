Addio a Carlo Sassi. L'Italia e il giornalismo perdono il "padre" della moviola

vedi letture

Il mondo del giornalismo sportivo perde una voce storica. È morto Carlo Sassi, colui che ha reso popolare la moviola in Italia. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, dopo gli inizi da calciatore fu assunto in Rai nel 1960 e da subito in campo per la Domenica Sportiva, grazie a lui divenne popolare la moviola, in cui le azioni della partita erano mostrate al rallentatore e poi discusse.

L'esordio della moviola, che poi ha animato migliaia di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, fu il 22 ottobre 1967 per il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan. Sassi curò prima la moviola insieme a Bruno Pizzul, poi divenne titolare di una rubrica intitolata Pronto moviola, in cui commentava gli episodi di persona ascoltando il parere dei calciatori. Rimase alla Domenica Sportiva fino al 1991 prima di condurre, assieme a Sandro Ciotti, Quasi Gol e di affiancare Fabio Fazio e Marino Bartoletti in Quelli che il calcio dal 1993 al 2001