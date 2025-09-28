Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: all'età di 78 anni si è spento Furio Focolari
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, che in questa domenica perde all'età di 78 anni una colonna come Furio Focolari. Noto per le sue radiocronache in particolare quelle di sci e storica voce di Radio Radio, era malato da tempo di Sla. Focolari oltre che un giornalista sportivo è stato un vero e proprio punto di riferimento per la sua generazione di radiocronisti: nato nel 1947 a Roma e grande tifoso della Lazio, ha commentato ogni tipo di sport, in particolare lo sci con i trionfi di Alberto Tomba. Ha lavorato a Radio Radio per oltre 25 anni coprendo ogni tipo di evento sportivo, dai Mondiali di calcio fino alle Olimpiadi.
