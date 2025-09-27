Serie A, la classifica aggiornata in attesa di Pisa-Fiorentina
La vittoria a Cagliari rilancia l'Inter a ridosso delle prime, con Napoli e Milan che domani sera proveranno ad ostacolarsi a vicenda. Ma la domenica di serie A inizierà alle 12.30 con il lunch match Sassuolo-Udinese; alle 15 Pisa-Fiorentina e Roma-Verona. Alle 18 Lecce-Bologna precederà il big-match di San Siro. Lunedì le ultime due gare Parma-Torino e Genoa-Lazio chiuderanno il programma della quinta giornata. Intanto questa la classifica aggiornata con le gare di oggi (Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1 e Cagliari-Inter 0-2) con la Fiorentina ferma a 2 punti.
Classifica
1. Napoli 12
2. Juventus 11*
3. Milan 9
4. Roma 9
5. Inter 9*
6. Atalanta 9*
7. Cremonese 9*
7. Como 8*
9. Udinese 7
10. Cagliari 7*
11. Bologna 6
12. Torino 4
13. Lazio 3
14. Sassuolo 3
15. Hellas Verona 3
16. Genoa 2
17. Fiorentina 2
18. Parma 2
19. Pisa 1
20. Lecce 1
*una partita in più
