Pisa-Fiorentina, tifosi a contatto: scoppiati brevi tafferugli tra ultras alle porte della città
Un centinaio di ultras della Fiorentina è entrato in contatto con altri tifosi del Pisa in una zona periferica a nord di Pisa, lo riporta l'Ansa. Sono scoppiati dei brevi tafferugli con mazze, ombrelli, lancio di oggetti e bombe carta prima che le forze dell'ordine riuscissero a intercettare le opposte fazioni e disperdere i facinorosi. I tafferugli sono scoppiati in una zona residenziale in prossimità di un parcheggio scambiatore e dopo l'arrivo delle forze dell'ordine gli ultras della Fiorentina avrebbero ripreso le loro auto per allontanarsi lasciando a terra mazze, bastoni e altri oggetti sequestrati dalla polizia.
Il rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionatodi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
