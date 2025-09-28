Pisa-Fiorentina, tifosi a contatto: scoppiati brevi tafferugli tra ultras alle porte della città

Un centinaio di ultras della Fiorentina è entrato in contatto con altri tifosi del Pisa in una zona periferica a nord di Pisa, lo riporta l'Ansa. Sono scoppiati dei brevi tafferugli con mazze, ombrelli, lancio di oggetti e bombe carta prima che le forze dell'ordine riuscissero a intercettare le opposte fazioni e disperdere i facinorosi. I tafferugli sono scoppiati in una zona residenziale in prossimità di un parcheggio scambiatore e dopo l'arrivo delle forze dell'ordine gli ultras della Fiorentina avrebbero ripreso le loro auto per allontanarsi lasciando a terra mazze, bastoni e altri oggetti sequestrati dalla polizia.