Il Sassuolo torna a vincere e batte l'Udinese 3-1: gol di Laurienté, Kone e Iannoni
FirenzeViola.it
Il Sassuolo torna a vincere, si assicura il lunch match contro l'Udinese al termine di una prova convincente. 3-1 il risultato finale. Partita messa in cassaforte a cavallo tra l'8' e il 12' grazie alla reti di Laurienté e Kone. Particolarmente brillante il francese che dopo aver aperto le marcature con un bel destro sul palo più lontano ha anche servito l'assist per il canadese. Nei minuti finali di partita arriva il primo gol in Serie A per Edoardo Iannoni. Con questo successo gli emiliani si avvicinano ai friulani, distanti un solo punto in classifica. Udinese che dopo un'ottima partenza in campionato hanno trovato la seconda sconfitta consecutiva.
