Pisa-Fiorentina, le parole di Ferrari: "Settimana intensa. Caro prezzi? Copiare la Uefa"

vedi letture

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato così a Dazn nel pre partita: "E' stata una settimana intensa, carica di lavoro e responsabilità. Ovviamente il lavoro è stato al centro. Abbiamo sentito il presidente Rocco Commisso, lo sentiamo tutti i giorni, è sempre vicino. Speriamo di fargli un regalo vincendo oggi"

Kean riuscirà a sbloccarsi? "Vogliamo fare una bella prestazione, non è importante il singolo, è importante il gruppo".

Stadio e caro prezzi? "Lo stadio per noi è un tema molto lungo. Speriamo che il commissario che arriverà snellisca i processi. Per quanto riguarda il caro prezzi per il settore ospiti è un problema. Bisognerebbe copiare quello che fa la Uefa che ha messo dei prezzi popolari per chi viaggia in trasferta".