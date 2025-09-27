Mercato e rinnovi, Mandragora vicino, Dodo no. E a gennaio...

© foto di Federico De Luca 2025
Tra le notizie che più hanno interessato i nostri lettori non poteva mancare il punto sui rinnovi e il mercato della Fiorentina. Secondo Tuttomercatoweb infatti Mandragora è vicino a firmare un rinnovo fino al 2028, mentre su quello di Dodo c'è stallo. E tiene banco anche il periodo negativo di Fagioli dal quale la Fiorentina si aspetta molto. A gennaio si valuterà qualche intervento in quel reparto, soprattutto con l'eventuale e probabile uscita di Richardson.