Zaniolo ancora titolare. Le formazioni di Sassuolo-Udinese che apre la domenica di A
FirenzeViola.it
La domenica di campionato, aspettando Pisa-Fiorentina, si apre con Sassuolo-Udinese come match dell'ora di pranzo. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè.
Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
