Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: dentro Dovbyk, fuori Ferguson

Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: dentro Dovbyk, fuori FergusonFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:33News
di Redazione FV

Tutto pronto all'Olimpico per la sfida delle ore 15 fra Roma ed Hellas Verona. Di seguito le formazioni ufficiali: 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.