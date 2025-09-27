Lautaro sblocca, Pio Esposito fissa il 2-0 dell'Inter a Cagliari

Lautaro sblocca, Pio Esposito fissa il 2-0 dell'Inter a CagliariFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:44News
di Redazione FV

L'Inter vince a Cagliari per 2-0, portandosi in zona Europa a 9 punti.

Lautaro Martinez sblocca la gara di testa in 9 minuti. La gara prosegue senza grandi sussulti fino alla ripresa quando, al 53', Calhanoglu colpisce il palo. Al 73' Folorunsho pareggia i legni, colpendo il palo. Al 64' nel frattempo c'è stato l'ingresso in campo di Pio Esposito che, dopo l'estate da compagni nell'Inter, trova così suo fratello Sebastiano da avversario e vince il duello dei gol. Proprio lui infatti all'82' raddoppia segnando il suo primo gol in serie A e fissa lo 0-2.

Da segnalare il brutto infortunio al ginocchio a Belotti nel finale di primo tempo.