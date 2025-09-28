Pisa-Fiorentina, Nicolussi Caviglia nel pre partita: "Cerchiamo un'alchimia, proviamoci oggi"

Il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Queste le sue parole sulla gara e sui cambi tattici: "Più che il modulo conta saper occupare gli spazi, stiamo cercando un'alchimia di gruppo. Già oggi cercheremo di metterla in campo. Sappiamo che quello di oggi un derby importante, è storico, fino al Medioevo, e cercheremo di onorare la maglia e dare tutto. E' bello guardarsi indietro e guardare da dove vengono queste rivalità".