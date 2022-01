ACF-UDI, Volo cancellato: l'Udinese non parte?

La nuova ondata di contagi che ha investito le squadre di Serie A sta creando non poco scompiglio per quanto riguarda il regolare svolgimento delle partite. Tra le squadre colpite c'è anche l'Udinese che dovrebbe affrontare la Fiorentina domani sera al Franchi. Secondo quanto riporta gazzetta.it però al momento il charter C300505 da Trieste per Firenze delle 18 è stato cancellato e si dovrebbe trattare proprio del volo che l'Udinese avrebbe dovuto prendere per raggiungere il capoluogo toscano. Se verrà dato il via libera da parte dell'Asl, la squadra partirà per il capoluogo toscano in tarda serata o domattina. In caso contrario, non si presenterà al Franchi.