ACF, Ok conversione voucher in ratei abbonamento

Comunicazione importante per i tifosi della Fiorentina sui social da parte del club viola. Da oggi infatti sarà possibile convertire in voucher i ratei di abbonamento non fruiti per le gare casalinghe sospese nel periodo 8 marzo/26 maggio 2020 e disputate nel periodo 20 giugno/2 agosto 2020. Di seguito il tweet originale con il link per richiedere il voucher.

| VOUCHER ABBONAMENTI 2019/20



Richiedi il voucher qui ➡️ https://t.co/Jwl8LF7Xkb pic.twitter.com/vB88cvXjHG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 9, 2020