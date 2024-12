ACF-CAGLIARI, Le statistiche e i precedenti del match

Fonte: Footstats

Il lunch match della 15° giornata di Serie A sarà Fiorentina-Cagliari, calcio d'inizio alle 12:30. Allo stadio Artemio Franchi i gigliati andranno alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva in Serie A, mentre i sardi sono reduci da tre risultati utili di fila con un successo e due pareggi. A Firenze i rossoblu hanno vinto solo 5 volte in tutta la loro storia. L'ultima volta il 13 maggio 2018, quando al Franchi Pavoletti decise il match terminato 0-1. Nelle ultime tre gare disputate nell'impianto di Campo di Marte la Fiorentina ha sempre vinto. Non solo, i viola non prendono gol al Franchi da parte del Cagliari dal 21 ottobre 2018 ovvero 2239 giorni fa (anche in quel caso fu Pavoletti a fare centro). In questa stagione il Cagliari, insieme al Lecce, con una sola rete segnata è la formazione che ha fatto meno reti nei primi trenta minuti di gioco. Dall'altra parte la Fiorentina è seconda, dietro al Napoli, riguardo ai punti ottenuti nella ripresa rispetto a prima dell'intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

43 incontri disputati

30 vittorie Fiorentina

8 pareggi

5 vittorie Cagliari

76 gol fatti Fiorentina

28 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1964/1965 Serie A Fiorentina vs Cagliari 2-0, 11° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2023/2024 Serie A Fiorentina vs Cagliari 3-0, 7° giornata