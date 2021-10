ACF-CAGLIARI, Dati e curiosità sul match di oggi

Come di consueto, la Lega Calcio ha pubblicato sul proprio sito i numeri relativi alle gare della nona giornata di campionato. Ecco i dati relativi alla partita del Franchi tra Fiorentina e Cagliari:

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A TIM contro il Cagliari e non è mai arrivata a quattro di fila contro i sardi: è lo stesso numero di clean sheet ottenuti dai viola nelle precedenti 13 partite contro i rossoblu nel massimo campionato (20 gol subiti).

Dopo aver vinto ben 16 gare interne consecutive contro il Cagliari in Serie A TIM tra il 1982 e il 2010, la Fiorentina ha ottenuto solamente tre successi nelle ultime nove sfide casalinghe contro i sardi nel massimo campionato, con quattro pareggi e due successi rossoblù a completare.

La Fiorentina è una delle tre squadre, al pari di Napoli e Roma, a non aver ancora pareggiato un match di questa Serie A TIM: i Viola hanno perso tre delle ultime quattro giornate di campionato (1V) e in questo parziale nessuna formazione della massima serie ha fatto peggio (tre ko anche per Spezia e Sampdoria).

La Fiorentina ha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A TIM, contro Inter e Napoli; i viola non arrivano a tre sconfitte interne di fila nel massimo campionato dal 2005, quando in panchina c’era Dino Zoff.

Dusan Vlahovic ha realizzato tre reti contro il Cagliari in Serie A TIM, inclusa la sua prima nel massimo campionato nel novembre 2019; l’attaccante della Fiorentina ha segnato di più nella competizione solamente contro Atalanta e Sampdoria (quattro gol).

Il Cagliari, che ha vinto l’ultimo match di campionato contro la Sampdoria, insegue due successi di fila in Serie A TIM che mancano da aprile; la squadra sarda non vince una trasferta del massimo torneo contro una formazione che inizia la giornata nelle prime 10 posizioni in classifica da novembre 2019, contro l’Atalanta.

João Pedro ha già segnato sei gol in questo campionato: l’ultimo giocatore del Cagliari ad arrivare almeno a sette nelle prime nove gare stagionali giocate dai sardi in Serie A TIM fu Roberto Muzzi nel 1998/99.

L’attaccante del Cagliari Keita Baldé ha realizzato quattro reti contro la Fiorentina in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato; due dei suoi quattro gol sono arrivati in partite giocate all’Artemio Franchi di Firenze.