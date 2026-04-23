Beffa per Sarri, non sarà in panchina per la finale contro l'Inter: ecco perché

Beffa per Sarri, non sarà in panchina per la finale contro l'Inter: ecco perchéFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:23News
di Redazione FV

Ieri sera la Lazio di Maurizio Sarri ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo i calci di rigore, in cui Edoardo Motta è stato assoluto protagonista intercettando 4 dei 5 rigori calciati dai giocatori dell'Atalanta. Il tecnico biancoceleste, però, non sarà presente nella finale contro l'Inter per l'ammonizione rimediata ieri sera. Infatti Sarri era diffidato e non sarà in panchina, a sostituirlo ci sarà Marco Ianni, il suo vice.