Ekhator: "Balotelli è il mio attaccante modello. Ora guardo molto Kean"

Ekhator: "Balotelli è il mio attaccante modello. Ora guardo molto Kean"FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:52News
di Redazione FV

Jeff Ekhator, attaccante del Genoa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Vivo Azzurro TV, il canale ufficiale della nazionale italiana. Tra i vari temi affrontati il classe 2006 ha parlato anche di un calciatore viola che è per lui d'ispirazione: "L'attaccante che ho preso sempre come modello è Balotelli, per la sua voglia di far gol. Una cosa che mi diceva era di calciare di più. Io tendo a non calciare tanto ma a passare la palla, ma essendo attaccante devo calciare di più. In questo momento guardo molto Kean, i suoi movimenti e mi ci rivedo tanto".