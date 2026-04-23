Al Museo del calcio sarà presentata "La Bibbia del calcio italiano": ecco quando

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Cento anni fa, nel 1926, prendeva il via il primo campionato di calcio organizzato su base nazionale. Da allora, per un secolo, passione sportiva, storia, costume si sono intrecciati in una vicenda che ha segnato profondamente l'identità stessa del nostro paese. Una vicenda che trova una sua prima sintesi nel volume che si presenta mercoledì 29 aprile alle ore 18, presso il Museo del Calcio di Coverciano a Firenze.

"La Bibbia del calcio Italiano" di Francesco Salvi, pubblicata da Edizioni OperaOmnia, raccoglie per la prima volta in volume i dati statistici completi di cento anni del massimo campionato, le carriere di più di diecimila calciatori che hanno giocato anche un minuto in serie A, le valutazioni personalizzate e le immagini di migliaia di essi. E, accanto a questa documentazione statistica, racconta le storie - a volte gloriose, a volte struggenti, a volte semplicemente incredibili - di tanti miti sportivi che hanno segnato l'immaginario di generazioni di italiani.

L'incontro, introdotto dal presidente del Museo del Calcio Matteo Marani, sarà moderato da Mario Tenerani, giornalista sportivo di lungo corso, e vedrà la partecipazione di Alessandro Bonan, volto noto di Sky Sport che ha scritto la presentazione del volume. Saranno presenti personalità di primo piano del mondo del calcio: tecnici, addetti ai lavori e grandi calciatori del passato, tra i quali alcuni campioni del mondo del 1982 e del 2006.