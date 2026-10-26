Abodi approva i lavori al Franchi: "Ormai la convergenza Comune-ACF è definitiva"
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Presente a Palazzo Vecchio per un evento legato alle Regioni, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha avuto modo di dire la sua anche sulla ristrutturazione dello stadio Franchi e sullo stato dei lavori in vista di Euro '32: "Vedo che il lavoro prosegue - le parole raccolte da ItalPress - e soprattutto c'è una convergenza, ormai definitiva, tra l'amministrazione comunale e la società Fiorentina. Sono tranquillo che le cose verranno fatte come chiedono UEFA e Federcalcio, si tratta solo di proseguire nel solco del lavoro tracciato dal Sindaco e che la società ha raccolto in questi giorni. Ne ho buona testimonianza".
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