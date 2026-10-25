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L'imprenditore vanto di Firenze ma "talismano nerazzurro"
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Tra gli spettatori di Inter-Fiorentina non è passato inosservato Tommaso Mazzanti, imprenditore fiorentino famoso per le sue schiacciate all'insegna del motto "bada come la fuma" portato in giro ormai in tutto il mondo, dove ha aperto oltre una decina di locali, e per il gelato con cui ha debuttato in estate. Tutto insomma made in Florence, tanto da diventare un vanto per la città.
Sarà andato a tifare la Fiorentina, avranno pensato in molti. Invece Mazzanti, nonostante le maglie viola presenti nei suoi negozi, è tifoso interista ed è spesso a San Siro. Anzi, a quanto pare, è un talismano per l'Inter, come lo battezza il giornalista Marco Barzaghi che ha postato il video in cui esce dallo stadio.
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