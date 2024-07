A. SOTTIL, Samardzic è cresciuto tantissimo in due anni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Sottil, ex viola che ha allenato Samardzic all'Udinese, ha raccontato ai microfoni di Milannews.it l'obiettivo di mercato del Milan: "Lazar è anzitutto un ragazzo straordinario, molto intelligente. Ascolta, si vuole sempre migliorare. È umile e allo stesso tempo ha grande consapevolezza di quelli che sono i suoi mezzi. È sempre a disposizione, è serio e soprattutto è un grande talento. In questi due anni di Udinese è migliorato tantissimo.

Il suo ruolo ideale? Lo facevo giocare da mezz'ala a piede invertito per rientrare sul sinistro e tirare in porta. Per cui per me è una mezz'ala offensiva, è il suo habitat naturale". Nel 4-2-3-1 Samardzic può ricoprire il ruolo di trequartista: "Dipende da che trequartista si cerca. Se l'identikit è quello di attacco spazio o attacco porta allora no, se si cerca un trequartista che inneschi tre giocatori davanti che hanno gamba allora sì, lo vedo assolutamente bene. Lo vedo in un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 con lui mezz'ala che diventa trequartista".