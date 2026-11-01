Una settimana per il futuro di Vanoli: Sassuolo e Juventus decisive

La Fiorentina si prepara a vivere una settimana decisiva per il proprio futuro e per quello di Paolo Vanoli. Come sottolinea La Nazione, ai viola potrebbero bastare quattro punti nelle prossime due partite, contro Sassuolo e Juventus, per allontanarsi quasi definitivamente dalle zone pericolose della classifica e ritrovare un po' di serenità.

Il primo appuntamento sarà domani sul campo dei neroverdi, una sfida che rappresenta il primo tempo di un doppio confronto da 180 minuti destinato a pesare molto sulla stagione viola. L'obiettivo sarà innanzitutto evitare la sconfitta, per poi cercare di completare l'opera contro la Juventus, prima della nuova sosta del campionato.

Sotto osservazione anche la posizione di Vanoli, consapevole che un risultato negativo potrebbe alimentare nuove voci sul suo futuro. Il pareggio contro l'Atalanta ha rappresentato un piccolo segnale di ripartenza, ma adesso servirà un cambio di passo concreto. Dall'approccio alla partita alle scelte tattiche, passando per la gestione dei momenti decisivi, la Fiorentina non potrà permettersi errori. Serviranno attenzione, carattere e risultati per dare finalmente una svolta alla stagione e restituire tranquillità all'ambiente. Due partite, dunque, che potrebbero indirizzare non soltanto la classifica, ma anche il futuro della panchina viola.