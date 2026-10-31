Disastro Udinese: ne prende 5 dalla Roma e va ancora ko. In Friuli finisce 2-5

Manita della Roma nella gara del sabato (iniziata alle 18) al Bluenergy Stadium di Udine. La squadra di Gasperini ha infatti superato per 5-2 l'Udinese in Friuli, chiudendo la pratica della sfida già nel corso del primo tempo realizzando le quattro reti nello spazio di 28': al 10' ci ha pensato Cristante a sbloccare la gara, mentre tra il 31' e il 33' sono stati prima Mora e poi Malen ad aumentare il bottino giallorosso. Subito dopo, al 38', è arrivato il quarto sigillo ad opera di N'Dika che ha fatto salire a 23 le reti incassate dai bianconeri in 10 giornate di Serie A (due in più di quelle prese dalla Fiorentina).

Nella ripresa, le due reti della bandiera della formazione di Runiajc: prima Zaniolo (al 50') e poi Palma (78') hanno provato a rendere meno amaro il passivo, anche se al 92' Ghilardi ha portato a 5 le reti capitoline. Con questo risultato, la Roma resta al terzo posto a quota 24 punti mentre l'Udinese resta a 5 lunghezze, le stesse dei viola impegnati lunedì a Reggio Emilia.