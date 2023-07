T. CORSI A RFV, Arthur comandante di valore, ha qualità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tito Corsi, ex dirigente tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato nel pomeriggio di Radio Firenzeviola: "Arthur ha qualità ed esperienza, può dare molto alla Fiorentina. In quella zona di campo serve un comandante di valore. Nella sfida contro la Stella Rossa un po’ di qualità si è indubbiamente vista”.

Riguardo Parisi?

“L’acquisto di Parisi sì, è per il presente, ma soprattutto per il futuro. Questo è un po’ il modo di lavorare della Fiorentina. Guardando anche le necessità in altri ruoli, Parisi potrebbe risultare un acquisto controsenso”.

Sull'amichevole a Belgrado

"Probabilmente la Stella Rossa ha alle spalle una preparazione più lunga. Poi la partita si è sbloccata con un errore banale. Dalla partita bisogna valutare che le differenze si siano notate moltissimo sulla preparazione.

Come spenderebbe 20 milioni per un acquisto?

“Opterei per comprare un difensore centrale forte, sotto tutti gli aspetti. Anche forte fisicamente”.