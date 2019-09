SPECIALE FV, DA CAMPI: QUI PUÒ SORGERE IL NUOVO STADIO. IL SINDACO: "ECCO PERCHÉ"

Non solo centro sportivo. Dopo la notizia della scelta da parte della Fiorentina dell'area di Bagno a Ripoli per le nuove strutture d'allenamento, rimbalzata stamani da La Nazione e smentita solo in parte da Joe Barone, la società di Rocco Commisso continua anche a monitorare la situazione stadio, con tre ipotesi che al momento sono sul tavolo: il restyling del Franchi, la costruzione del nuovo impianto in zona Mercafir e infine la scelta sull'area di Campi Bisenzio, in via Allende.

E se il restyling appare al momento un'operazione molto costosa e poco vantaggiosa per la Fiorentina, le principali ipotesi per il nuovo stadio in viola sembrano essere le altre due. Entrambe sono al vaglio ed entrambe hanno dei pro e dei contro. Per analizzare quelli dell'area di Campi Bisenzio, FirenzeViola.it ha realizzato un reportage sulle zone di proprietà della famiglia Casini sulle quali la Fiorentina ha un'opzione di acquisto che terminerà a fine ottobre. Si può dire che la decisione in merito, dunque, verrà presa non oltre quella data e l'amministrazione del comune limitrofo di Firenze spinge verso questa direzione. Di ciò, ma non solo, ha parlato il sindaco Emiliano Fossi nell'intervista contenuta nel reportage. Eccolo: