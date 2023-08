SIND. B. A RIPOLI A RFV, V. Park? C'è una novità sull'iter

FirenzeViola.it

Francesco Casini a Radio Firenze Viola

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha così parlato a a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro": "Siamo a buon punto, il Viola Park è completo e serve l'autorizzo al pubblico spettacolo dei due mini stadi. C'è uno stallo, la Fiorentina ha aperto un percorso in deroga e questo prevede un iter gestito dalla Commissione pubblico spettacolo istituita presso la Prefettura di Firenze. Ci sono più enti in ballo, la questione è molto seria e riguarda la sicurezza. Ma noi già dalla riunione del 4 agosto scorso abbiamo consigliato alla Fiorentina di aprire un iter differente tornando al progetto originale, cosa fattibile senza particolari complessità. E a quel punto senza le deroghe il percorso può essere ripreso in mano dal Comune di Bagno a Ripoli e quindi accelerare".

Che dire sul far giocare un'eventuale squadra B al Viola Park?

"Vedremo, sarà senz'altro un passo in avanti della Fiorentina a livello sportivo. A proposito, sono rimasto contento delle parole di Italiano in occasione della gara col Genoa in cui il mister si è espresso positivamente sul ritiro a Bagno a Ripoli".

Le stanno mettendo fretta per risolvere il problema dell'apertura del centro sportivo?

"Giustamente la Fiorentina ha chiesto una mano a me che sono il sindaco di Bagno a Ripoli. Ora che abbiamo ripreso il procedimento nelle nostre mani sono sicuro sarà più snello e ci porterà al risultato".

Sui terreni opzionati da Commisso al centro sportivo verrà dato anche lì il permesso a costruire?

"Non so di cosa stiamo parlando, i volumi sono già abbastanza importanti e soddisfacenti. Poi un eventuale impegno aggiuntivo al Viola Park per una squadra B comporterà aggiunte logistiche come il parcheggio".

Cosa le è rimasto negli occhi della vittoria contro il Genoa?

"La sfida di Vienna è difficile, paradossalmente i preliminari di Conference sono più complessi dei gironi. Ci vorrà un'ottima Fiorentina, col Genoa mi è sembrata una Viola assolutamente pronta a livello fisico e spumeggiante. Il Rapid è più avanti di condizione ma se la compagine di Italiano rimane concentrata non c'è storia. Quello che rimane del Genoa è il bel calcio visto. Aggiunto una cosa".

Prego.

"Sotto l'ombrellone a Ferragosto ho fatto il mestiere di giornalista, cercando le altre realtà da cui la Fiorentina ha preso spunto per realizzare il proprio centro sportivo. Come il Tottenham, che ha iniziato i lavori nel 2006 e terminato nel 2011... Quindi impiegando più tempo rispetto a noi".