SELLA A RFV, Ci penserei bene prima di vendere Cabral

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola.

Su Cabral: "Ha fatto molto meglio rispetto al primo anno. E' un attaccante da area di rigore e rispetto a Jovic vede di più la porta. In questa stagione è entrato negli schemi di Italiano e ci penserei bene prima di venderlo".

Cabral o Jovic? Cosa ne pensa di questo ballottaggio?

"Una scelta va fatta, una preferenza ci deve essere. Poi ci sta che in una partita serva più uno di un altro, ma chi gioca deve sentirsi la fiducia dell'ambiente, dei compagni e dell'allenatore. Questo tipo di ballottaggio non fa molto bene. Per i portieri vale lo stesso discorso, forse anche più specifico. Il portiere deve dare sicurezza".

Prosegue: "Jovic ha le caratteristiche di una seconda punta, magari potrebbe giocare alle spalle di Cabral nel 4-2-3-1. Svaria molto, gli piace giocare con la palla tra i piedi e va incontro al pallone. Bonaventura? Si può adattare e giocare sull'esterno. Sa fare più ruoli e ti può dare tanto".

Cosa ne pensa di Nzola?

"E' un buon giocatore e Italiano lo conosce molto bene. E' lui che deve decidere se Nzola può essere utile alla Fiorentina o no. Ha delle qualità e credo che veda in questo ragazzo delle potenzialità".

Kouame è il pupillo di Italiano

"Non è una prima punta, ha bisogno di giocare con la porta davanti e non alle spalle di essa. Deve giocare sugli esterni e magari ti può aiutare anche in fase difensiva".

Ikonè, giusto insistere con lui?

"Lo terrei in rosa, ogni volta che viene chiamato in causa dà il suo apporto, ci si può fare affidamento. Non ha mai segnato tanti gol, è un giocatore di quantità e la forza fisica nella corsa".

Su Nico Gonzalez: "Ha grandi qualità e facendo la preparazione nel modo corretto tirerà fuori il meglio di sè. Ha nelle corde 10/12 gol, oltre a fare assist. Sarà un protagonista della prossima stagione".