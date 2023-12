SABATINI A RFV, La Viola può puntare alla Champions. Beltran-Nzola...

Ascolta l'audio

Walter Sabatini a Radio Firenze Viola

Per parlare di Fiorentina e non solo su Radio FirenzeViola spazio a un dirigente d'elite come Walter Sabatini. Ecco le parole dell'ex ds, tra le altre, di Roma e Salernitana, che ha innanzitutto detto la sua sulle possibili scorie dopo l'ottavo di finale col Parma: ""Le vittorie aiutano. Sarebbe stato diverso se la Fiorentina avesse perso ai rigori, il passaggio del turno comunque galvanizza, ti fa andare più forte".

La partita di domenica con la Roma è una sfida Champions, la Fiorentina può puntare al quarto posto?

"Lo deve fare. Ha tutte le qualità per arrivare a centrare quell'obiettivo, ha profondità di rosa e qualità. Chiaro che la partita con la Roma diventa uno spartiacque".

Come vedrebbe insieme Beltran e Nzola dal primo minuto?

"Li vedo bene. Beltran è un giocatore di grande movimento e si integra con ogni attaccante. Poi ora che Nzola si è sbloccato col gran gol al Parma è anche lui in rampa di lancio. Può essere il momento di vederli insieme per più tempo".



Cosa pensa delle recenti dichiarazioni di Mourinho?

"Di lui non voglio parlare perché mi infilerei in un vespaio. Preferisco parlare di Italiano, che è un ottimo allenatore, un giovane rampante che deve chiudere la sua parabola ascendente portando la Fiorentina nella coppa europea che conta. Anche la vittoria della Conference League sarebbe un'imposizione importante, ma la coppa che conta è la Champions League".

