POZZI A RFV, La Fiorentina fatica a gestire. Mi aspetto di più da Barak

Nicola Pozzi, allenatore ed ex attaccante tra le altre di Empoli e Sampdoria, ha fatto visita agli studi di Radio FirenzeViola ed è intervenuto nel corso di Viola AmoreMio per fare il punto sul momento della Fiorentina: "Queste ultime due sconfitte rappresentano per me degli incidenti di percorso, non mi fascerei la testa. Coppa Italia? Tutti i miei amici fiorentini preferiscono che non passi la Juventus, anche se sarebbe qualcosa di unico. Chiunque arriverà, la Fiorentina nello scontro diretto ha l'opportunità con tutti.

La Fiorentina adesso ha un piccolo problema, ha difficoltà nel gestire i risultati, questo un po' mi preoccupa. Ma la squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per non avere problemi contro la Cremonese. Firenze ha troppo bisogno di un trofeo e se lo merita. In generale, al di là del finale di stagione, la Fiorentina ha l'opportunità di aprire un ciclo importante. Ha una buona base tecnica e gli ultimi acquisti son venuti fuori alla distanza. Forse, non considerando Jovic che ha evidenti problemi di inserimento, Barak è quello che deve ancora sbocciare. Cabral invece sta facendo bene, anche se vedo come faccia ancora molto fatica negli spazi stretti".

Da ex attaccante, Pozzi ha analizzato le recenti reti prese dai viola sugli sviluppi di rinvii del portiere avversario: "Quando leggi in una frazione di secondo il lancio lungo del portiere, lì devi scappare all'indietro, sennò se ti prende il tempo l'attaccante sei "morto". Può succedere ad una squadra che difende alta, come alla Fiorentina o al Torino di Juric, sono rischi calcolati".