PIZARRO A FV, Oggi tutti sulla maratona benefica

Tra i tanti ospiti della diretta Instagram cominciata alle 10 e organizzata da FirenzeViola.it per raccogliere fondi in favore di Osma Onlus e l'ospedale di Ponte a Niccheri, anche l'ex centrocampista viola David Pizarro, che ci ha trasmesso un video con questo messaggio: "Ciao ragazzi, sono il Pek. Ricordatevi che oggi c'è la maratona di interviste live su Instagram di FirenzeViola.it, soprattutto perché sarà di beneficenza per l'Ospedale di Ponte a Niccheri. Vi mando un abbraccio grande, un in bocca al lupo: so che le cose miglioreranno. Un bacio!". CLICCA QUI PER DONARE!

Di seguito il video del cileno: